رام الله 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساُستشهد شاب فلسطيني فيما أُصيب عشرات آخرون بجروح إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم اليوم، بالضفة الغربية احتجاجاً على حصار مناطق في شرق القدس.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة شاب يبلغ (18 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل، فيما أصيب شاب آخر برصاصة بالقدم، أطلقها محتلٌّ غاشم، فضلاً عن عدد آخر أصيب بالاختناق خلال المواجهات بالمخيم.وفي السياق ذاته، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وجرت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وأخرى في شرق القدس أسفرت عن عشرات الإصابات بالاختناق والرصاص المطاطي.//انتهى//21:51ت م0227