بريدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستحوذَ الثلاثي السعودي يزيد الراجحي وياسر الخريِّف وهيثم التويجري على صدارة فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات "كوادز"، وذلك في المرحلة الخاصة الاستعراضية لرالي القصيم 2022، التي أُقيمت - اليوم - في منتزه بريدة الوطني بمركز عسيلان التابع لمدينة بريدة.وسجل السائق الراجحي وملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس أسرع وقت في المرحلة الخاصة الاستعراضية بطول 6.22 كيلومترات، متقدِّمًا بفارق 1:12 دقيقة عن أقرب مُنافسيه، السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال.وسجَّل السائق السعودي محمد التويجري ثالث أسرع توقيت في فئة السيارات، وأكمل السائقان السعوديان خالد الفريحي والمشنّا الشمري قائمة الخمسة الأوائل.وتفوق الدرَّاج السعودي ياسر الخريف على مواطنيه مشعل الغنيم وعبد الحليم المُغيرة في مُنافسات فئة الدرّاجات النارية.في حين حسمَ الدرَّاج السعودي هيثم التويجري المنافسة على تسجيل أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية ربُاعية العجلات "كواد"، وسجَّل الدرَّاج الأُسترالي مارتن تشالمرز أسرع الأوقات من بين غير السعوديين، وسجَّل الدرَّاج الإماراتي حمدان العلي توقيتًا مطابقًا لتوقيت مارتن.كما أنهى السائق السعودي أحمد الشقاوي المرحلة الخاصة في المركز السادس في الترتيب العام المؤقت للسيارات، والأول في فئة سيارات الرالي من الإنتاج التجاري "تي 2"، وأنهى مواطنه صالح السيف المرحلة في المركز التاسع في الترتيب العام، والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3" في سيارة كان – أم.في حينه سجَّل سعيد الموري أسرع توقيت في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4".يذكر أن الأوقات احتُسِبتَ بمضاعفتها ستّ مرّات من أجل رفع التنافسية في المرحلة الخاصة الاستعراضية القصيرة، إذ اجتازت 30 سيارة، و18 دراجة نارية عادية، وأربع درّاجات نارية رُباعية العجلات "كوادز" جميع إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني التي سبقت انطلاقة الرالي، وحصلوا على التصريح اللازم للمشاركة في الحدث الذي يمتد لثلاثة أيام.وستبدأ غداً المُنافسات الحقيقية للرالي، وذلك بخوض المرحلة الخاصة الأولى، في مسارٍ يمتدُ عبر المنطقة الصحراوية غربي وشمالي بريدة، بمرحلة وصل طولها 43 كيلومترًا وصولًا إلى الشماسية، تبدأ بعدها المرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت مسافتها 185 كيلومترًا، يليها مرحلة وصل طولها 58 كيلومترًا باتجاه مركز الصيانة.// انتهى //21:56ت م0228