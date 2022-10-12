الدوحة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني الغاشم، وعدَّته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.وحذَّرت "الخارجية القطرية" - في بيان اليوم- من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية، كما شددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.وجددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//22:08ت م0229