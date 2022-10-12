جيزان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم، معسكره الداخلي الذي أُقيم في جازان، واستمر خمسة أيام، تمثلت في المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها في دبي في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.وأدى لاعبو الأخضر، تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بقيادة مساعد المدرب البرازيلي تياقو سوزا، الذي اكتفى بإجراء حصة تدريبية صباحية تخللها إجراء تمارين لياقية وبدنية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة وإقامة مناورة تدريبية، شارك فيها جميع اللاعبون باستثناء اللاعب ماجد شمهاني الذي فضَّل الجهاز الطبي إراحته.وبذلك يختتمُ الأخضر المرحلة الأولى من برنامجه الفني والإعدادي، على أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، المرحلة الثانية بإقامة معسكر تدريبي خارجي في البحرين، يستمر لفترة 10 أيام، سيتخلله خوض مباريات ودية، بالإضافة إلى حصص تدريبية متنوعة على فترات مختلفة.يذكر بأن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات والبرازيل وإسبانيا.//انتهى//22:14ت م0230