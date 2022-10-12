الجزائر 16 ربيع الاول 1444 هـ الموافق 12 اكتوبر 2022 م واسأكدت الجزائر دعمها إجراء الأنتخابات لإخراج ليبيا من الأزمة و واسترجاع أمنها واستقرارها للمضي نحو التقدم والازدهار.وأوضحَ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون في مؤتمر صحفي مشترك اليوم, مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي, أن كل الدول الصديقة والشقيقة أيقنت بأن الحل الوحيد يمر حتماً عبر الانتخابات, مشيراً إلى أن موقف الجزائر لم يتغير تجاه الوضع في ليبيا.وأعرب تبُّون عن أمله في أن تكون 2023 هي عام الحل بالنسبة للأزمة الليبية.من جانبه, أكد المنفي أن الدعم الجزائري سيساعد المجلس الرئاسي على إجراء انتخابات في أقرب فرصة, بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بدعم من الشباب الليبي الذي سيكون هو حامل لواء الدولة الليبية المستقلة.وأبرز دور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل من خلال العمل على الخروج بموقف عربي موحد بشأن القضية الليبية.وأوضحَ أن الانتخابات هي الحل بالنسبة للشعب الليبي, عن طريق الاتفاق على قاعدة دستورية لتنظيم انتخابات تعدُّ البداية لاستقرار الوضع السياسي تمهيدا للاستقرار الكامل في ليبيا.//انتهى//22:37ت م0233