الرباط 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسشارك مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) في ندوة علمية افتراضية أمس حول تاريخ اللغة العربية في ماليزيا، والتي عقدها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالمملكة.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط، أن رئيس مركزها للغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور مجدي حاج إبراهيم أبرز خلال الندوة الأثر الذي تركته اللغة العربية في اللغة الملايوية والمجتمع الماليزي على مدى قرون طوال، ابتداء من تاريخ دخول الإسلام إلى الأرخبيل الملايوي وحتى اليوم، وما أحدثته من تغييرات جوهرية في حياة الأمة الملايوية الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية.وأشارت الإيسيسكو إلى أن النقاش انصب حول تاريخ وصول اللغة العربية إلى ماليزيا، وأثر اللغة العربية على الثقافة الماليزية، واللغة العربية في السياسة اللغوية الماليزية، واللغة العربية في الواقع الماليزي المعاصر.// انتهى //23:02ت م0235