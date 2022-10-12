الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساختتمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، حملة التبرع بالدم التي استمرت ثلاثة أيام، في جوازات منطقة الرياض.وشهدت الحملة تفاعلًا من منسوبي الجوازات، وتضَّمَنت رسائل توعوية قدمها فريق طبي تابع لمستشفى قوى الأمن بالرياض عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المتبرع لهم، والآثار الإيجابية الصحية له.وتأتي هذه الحملة امتداداً للعديد من المبادرات التي تنفذها الخدمات الطبية في سبيل تعزيز الصحة العامة، ودعماً للمبادرات الإنسانية التي تُسهم في إنقاذ حياة المحتاجين للدم بجميع فصائله.//انتهى//23:05ت م0236