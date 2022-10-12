الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساختتم المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للجواد العربي "واهو" - اليوم - في الأردن، بمشاركة أكثر من 30 عضو بالمنظمة، بحضور مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية عبدالعزيز المقبل ومدير التسجيل بالمركز أحمد الصانع.ونوقش خلال المؤتمر عدد من الموضوعات من أبرزها تطوير تسجيل الخيل العربية وإصدار الجوازات وسجلات الأنساب للخيل العربية للدول الأعضاء، مستعرضاً التقارير السنوية بشأن تسجيل الخيل العربية للدول الأعضاء في المنظمة.وأعلن الاجتماع تصدر المملكة إنتاج الخيل العربية بعدد يبلغ 5246 من مواليد الخيل العربية في المملكة لعام 2021م، حيث حافظت المملكة على صدارة دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة منذ عام ٢٠١٦م.من جهته رفع المقبل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم المتواصل لقطاع الخيل العربية الأصيلة، مؤكداً أن المملكة هي الموطن الأصلي للخيل العربية، وتجد الخيل العربية اهتماماً وإقبالاً كبيراً، مضيفاً بتوجيه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تتواصل الجهود في تطوير الإمكانات وتهيئة الأرض الخصبة لإنتاج الخيل العربية الأصيلة، متطلعاً لتظافر الجهود مع ملاك ومربي الخيل العربية أن تكون المملكة من الدول المصدرة لأجود أنواع الخيل في العالم بالتوازي مع العدد الكبير المنتج فيها.// انتهى //23:11ت م0237