الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستجاوزت مبيعات النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي مليون ريال، بعد بيع ثلاثة صقور - اليوم - بـ336 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات، حتى الآن، مليوناً و112 ألف ريال.وجاءت انطلاقة الليلة السابعة للمزاد؛ الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، من خلال الصقر الأول قرناس شاهين طرح الدبدبة للطاروح طلال عبدالله الدوسري، وبيع بمبلغ 27 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة مثيرة على الصقر الثاني فرخ شاهين ظهرة حفر الباطن للطاروحين ناصر حمدان الحريجي وسعد صلال البذالي وبيع بمبلغ 128 ألف ريال، وبذات الإثارة، تم عرض الصقر الثالث فرخ شاهين طرح (القلت غرب حفر الباطن) للطاروح فهد عيد الرشيدي وبيع بمبلغ 181 ألف ريال؛ ليصبح أغلى صقر في النسخة الحالية حتى الآن.وعقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور وفاز به أحد الصقارين من حضور المزاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يركب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //23:12ت م0238