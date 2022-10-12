الباحة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة اليوم، ورشة عمل "التوت الأسود".وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن الوزارة تسعى من خلال العديد من الجهود والبرامج إلى تعزيز الأمن الغذائي، وبلوغ الاكتفاء الذاتي، ورفع التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات، ولا سيما القطاع الزراعي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل، ومن ذلك تبني الوزارة ضمن إستراتيجيتها لإكثار المحاصيل الواعدة لتقنية زراعة الأنسجة النباتية التي أثبتت نجاحها في محصول التوت الأسود كأحد المحاصيل البستانية ذات العائد الاقتصادي.وأشار إلى أن منطقة الباحة تتميز بتنوع جغرافي يلائم العديد من المحاصيل النباتية وبحسب رؤية الخبراء بالوزارة بأن منطقة الباحة تعد من المناطق المناسبة والواعدة لزراعة التوت الأسود، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى إلى جعل منطقة الباحة أحد أهم المناطق المنتجة للتوت الأسود بالمملكة، لرفع جودة آثاره الاقتصادية على المزارعين والنحالين، لما يتمتع به هذا النوع النباتي من غزارة وجودة في أزهاره.وأكد الزهراني أن هذه الورشة تعد أولى خطوات إكثار محاصيل التوت الأسود بمنطقة الباحة، حيث سيتم من خلالها التعريف بخطة التركيبة المحصولية لتطوير زراعة التوت الأسود، كما سيتم التطرق إلى آلية إكثار المحاصيل البستانية بواسطة تقنية زراعة الأنسجة، واستعراض تجربة إدخال وزراعة التوت الأسود في المنطقة، كما قدم المختصون شرحاً عن أهمية اختيار التربة وآلية الري المناسبة لزراعة التوت الأسود، وإنتاج شتلات التوت الأسود بواسطة الأنسجة.//انتهى//23:12ت م0239