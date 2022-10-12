جيزان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واس‏حقق ثلاثة طلاب وطالبتان من ‫تعليم جازان مراكز متقدمة على مستوى المملكة في المسابقة التوعوية الرابعة "المحافظة على الممتلكات العامة 1443هـ" ، التي نظمتها‫ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.وحققت الطالبة جوري المنتشري المركز الثاني في مسابقة الرسم التشكيلي للمرحلة الإبتدائية " بنات " والطالب فارس زياني في المركز الرابع في الرسم التشكيلي " بنين " ، وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة المتوسطة حقق الطالب نديم جرب المركز الرابع " بنين " ، والطالبة صبا الأمير المركز الخامس في التصوير الفوتوغرافي " بنات " ، فيما حقق الطالب عمرو البراق المركز الثاني في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة الثانوية.وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي الطلبة وأسرهم ومدارسهم على تحقيق هذا المنجز في المسابقة، التي تأتي كأحد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم، انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة .// انتهى //23:27ت م0243