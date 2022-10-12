أربيل 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستعرض حقل للغاز شمال العراق إلى هجوم صاروخي دون وقوع خسائر بشرية أو تأثر العمليات الإنتاجية.وأوضح وكيل وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان العراق أحمد المفتي في تصريح أن حقل كورمور الغازي الذي يقع في بلدة جمجمال الواقعة بين محافظتي كركوك والسليمانية تعرض إلى هجوم بثمانية صواريخ، دون أن يسفر ذلك عن سقوط إصابات، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمليات الإنتاجية لم تتأثر بالهجوم.وكان الحقل كورمور الغازي قد تعرض خلال الفترة الماضية إلى هجمات صاروخية مماثلة دون حدوث خسائر بشرية.//انتهى//23:37ت م0244