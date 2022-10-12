الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.// انتهى //00:22ت م0001