الطائف 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف المعرض الأمني الذي أقامته شرطة الطائف، حيث يهدف المعرض إلى إبراز جهود الأمن من عهد المؤسس إلى العصر الحديث.و اطلع سموه على محتويات المعرض التي شملت أجنحة عدد من الجهات الأمنية، لإدارة الدوريات الأمنية، ولإدارة الأدلة الجنائية، وغيرها من القطاعات الأمنية وما تحتويه من تجهيزات حديثة تابعة للأمن العام.وثمَّن سموه جهود رجال الأمن الدائمة، مقدماً شكره لجميع القطاعات الأمنية المشاركة بالمعرض.// انتهى //00:23ت م0002