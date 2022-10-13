القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسحصل المجلس العربي للطفولة والتنمية على جائزة التميز التربوي في مجال "الطفولة المبكرة والتنمية المجتمعية" من كلية التربية بجامعة حلوان، وذلك تقديرًا وتثمينًا لجهد المجلس في دعم وتنمية قضايا الطفولة العربية على مدى أكثر من 35 عاما.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الـ20 والدولي الثالث لكلية التربية بجامعة حلوان، اليوم تحت عنوان "مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة".وقال أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي في مداخلته خلال المؤتمر "إننا نحتاج إلى نسق مغاير لإصلاح التعليم، يؤسس لتكامل عضوي بين التربية والتنمية، على أن يكون الإصلاح شاملًا ويعتمد على أربعة أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية"، مطالبا بضرورة الاهتمام بالبعد الثقافي لأنه السبيل لمواجهة التخلف والفكر الأصولي والإرهابي، ولدخول عصر المعرفة والثورة الصناعية، وإحداث التنوير القائم على العقل والعلم والإنسانية والتقدم.وتبحث فعاليات المؤتمر على مدى يومين عدداً من المحاور العلمية والتي تمثلت في قضايا وسياسات إعداد المعلم "التداعيات والمستقبل"، والتنمية المهنية لمعلم المستقبل، وجودة مؤسسات إعداد المعلم ، ومستقبل التعليم والمعلم، واستعراض تجارب محلية ودولية في تطوير التعليم ومعلم المستقبل، وذلك في ضوء الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.// انتهى //02:18ت م0004