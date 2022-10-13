تبوك 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنظَّمَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، لقاء لنائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني ومدير عام الإدارة العامة لجودة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني المهندس أسامة الأزهري مع مديري وملاك المنشآت المستهدفة بمشروع تصنيف منشآت التدريب الأهلية بالمنطقة؛ لمناقشة جميع موضوعات التدريب الأهلي والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم؛ مما يسهم في تحسين وتطوير نوعية البرامج التدريبية المقدمة للمستفيدين.وقُدِّمَ - خلال اللقاء- عرضٌ عن المبادرات الداعمة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لقطاع التدريب.// انتهى //03:25ت م0007