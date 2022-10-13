ينبع 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى أمس الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع المهندس / عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني بمكتبه قائد قوة أمن المنشأت اللواء / عبد الله بن سعد العتيبي والوفد المرافق له حيث في بداية اللقاء رحب به الرئيس التنفيذي ومشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قوة أمن المنشأت ومؤكد حرص الهئية الملكية بينبع على التعاون تلى ذلك أستعراض ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون من جهة أخرى قدم قائد قوة أمن المنشآت شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع والعاملين معه لحرصهم على التعاون لمافيه خدمة الصالح العام .// انتهى //06:49ت م0012