الطائف 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعملت امانة الطائف على تكثيف جهودها في أعمال مبادرة الاحياء النموذجية والتي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وتهدف الى تطوير أحياء المدينة وجعلها احياء نموذجية تحقق أهداف جودة الحياة، وتعزز انسنة المدن والرفاهية لساكنيها،، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ان الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ العديد من مشاريع جودة الحياة ومنها الأحياء النموذجية وفق الخطط التنموية والتطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجعل مدن المملكة مدن عصرية حديثة متكاملة الخدمات. وتوفر متطلبات جودة الحياة.وأشار أمين الطائف أن الجولة الميدانية يأتي لمتابعة سير العمل بالمشاريع البلدية المختلفة، ومتابعة الإنجاز والاطلاع على المراحل المنفذة في برامج الاحياء النموذجية، ونوه بعمل الأمانة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في تخطيط المدن والأحياء، من أجل نوفير أحياء نموذجية تجمع ما بين الميزات المتقدمة للمدن العصرية والراحة للقاطنين.واطلع الدكتور القثامي خلال وقوفه على نماذج من أعمال الأرصفة للشوارع المستهدفة، موجهاً بتكثيف العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تحقيق معايير الجودة المطلوبة ، والتقيد بوسائل السلامة داخل مواقع العمل ومراعاة أوقات الذروة لسلامة العاملين وضمان مرونة الحركة المروية بالطرق المجاورة لمواقع العمل.// انتهى //07:25ت م0014