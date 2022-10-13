جيزان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساء.// انتهى //07:25ت م0015