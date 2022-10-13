ينبع 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسدشن محافظ ينبع / سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أمس حملة " حق الله " التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ حسين بن علي بكار والوفد المرافق معه ، واستمع المحافظ لشرح عن الحملة التي تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز العقيدة الصحيحة في النفوس ومعالجة ما يخالفها .وأشاد المحافظ بدور الهيئة في التوعية والإرشاد مشيرا الى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع متمنيا للقائمين على الحملة التوفيق والسداد .وفي نهاية اللقاء شكر الشيخ حسين بن علي بكار محافظ ينبع على حسن الاستقبال وتعاونه ودعمه لاعمال الهئية بمحافظة ينبع .// انتهى //07:40ت م0016