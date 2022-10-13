حفر الباطن 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، المشاريع التنموية بالمحافظة، يرافقه أمين ‫المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، وعدد من مديري الجهات الأمنية والحكومية للاطلاع على تنفيذها والوقوف عليها ميدانياً.وشملت الجولة التفقدية؛ مشاريع تصريف ودرء مخاطر مياه السيول والأمطار، ومشروع سوق الخضار واللحوم والأسماك.واستمع سموه خلال جولته لشرح مفصل من أمين المحافظة عن جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع، فيما قدّم مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس عبدالعزيز اليوسف نبذه مختصرة عن أسواق النفع العام.ووجَّه سمو المحافظ بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع, وتكثيف الجهود قبل دخول موسم الأمطار، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين .// انتهى //09:33ت م0018