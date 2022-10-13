جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلنت ليف جولف اليوم عن اتفاقية شراكة مع "روشن"، المطور العقاري الرائد في المملكة, متضمنة تقديم "روشن" لسلسلة "ليف جولف جدة" التي ستقام في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر في نادي رويال جرينز جولف كونتري كلوب في جدة.وستضم البطولة عدداً من اللاعبين الدوليين و12 فائزاً رئيسياً من بين 48 لاعباً، بما في ذلك الفائزين الدوليين السابقين.وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة في روشن ديفيد جروفر أن سلسلة LIV Golf Invitational Series تجلب ابتكارات مختلفة إلى الجولف وتعمل على مواكبة التطورات المستقبلية للرياضة, معرباً عن فخره بأن تكون "روشن" الشريك التقديمي لهذا الحدث المميز الذي يضم أفضل اللاعبين العالميين الذين يتنافسون في الشرق الأوسط أمام جمهور من مختلف دول العالم.// انتهى //09:44ت م0020