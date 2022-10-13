نجران 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأطلق تعليم محافظة شرورة أمس، جائزة إبهار للتميز في نسختها الثانية، تحت شعار "انطلاقة متجددة نحو التميز"، بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور فايز بن علي الأسمري، وذلك في مقر إدارة تعليم المحافظةوأوضح الدكتور الأسمري، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الإدارات والأقسام والمدارس على التميز والإبداع واستخدام الأساليب والطرق الحديثة والتعلم والتعليم، مما ينعكس أثره إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية، إضافةً إلى إسهامها في نشر الممارسات التعليمية المتميزة وتطويرها للارتقاء بالأداء في العملية التعليمية، وخلق روح المنافسة، والتشجيع على تقديم الدعم للطلاب والطالبات وتنمية ثقافة الاختراع والإبداع، ودعم العمل التطوعي.// انتهى //09:45ت م0021