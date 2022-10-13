المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المهد عن بدء التسجيل الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني لبرنامجي دبلوم الكليات التقنية, ودبلوم برامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية, اعتباراً من الأحد الموافق 27 ربيع الأول الجاري, ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام.وأوضحت الكلية والمعهد الصناعي الثانوي بالمهد أن القبول لمرحلة دبلوم الكليات التقنية يشمل تخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب, وتقنية المحرّكات والمركبات, فيما يشمل دبلوم المعاهد الصناعية تخصصات التبريد والتكييف, والكهرباء الصناعية, وميكانيكا السيارات.// انتهى //09:46ت م0022