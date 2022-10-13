جنيف 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع الشؤون الاقتصادية ومكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "التريبس"، التابعة لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد خلال الفترة 12 - 13 أكتوبر 2022م، بمدينة جنيف بسويسرا، بحضور ممثلين عن معظم الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 دولة من ضمنها جميع دول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بمختلف فئات الملكية الفكرية، والآثار والتداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التي قد تواجهها أصول الملكية الفكرية وعملياتها المختلفة، إضافة إلى أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية والابتكار.وتناول مدير عام مكتب براءات الاختراع المهندس عبدالله صالح المزروع، في بيانه الذي قدمه نيابة عن الأمانة العامة، ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام بالملكية الفكرية، وجهودها في التحفيز على الابتكار والإبداع ودعم المبتكرين والمخترعين في دول المجلس، انطلاقاً من ما نصت عليه المادة رقم 20 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.وتطرق في بيانه إلى أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية والابتكار والتحفيز على الإبداع ودعم المخترعين في دول المجلس، التي قامت الأمانة العامة بتنفيذها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى سبتمبر 2022، والواردة في التقرير السنوي عن أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات، الذي أعدته الأمانة العامة بهذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة رقم 67 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.// انتهى //09:49ت م0023