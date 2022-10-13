المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج الطب الباطني.وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن الاعتماد يأتي بناءً على التقرير المعتمد من اللجنة المشكّلة للاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أقرّت اعتماد مدينة الملك سلمان الطبية كجهة تدريبية معتمدة منذ مطلع شهر أكتوبر لعام 2023م.وبين أن الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحقّقت للمدينة الطبية في العديد من التخصصات.// انتهى //09:50ت م0024