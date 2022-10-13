مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنقذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام أمس, برنامج "ذَكِّرْ" الذي يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي.وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الهيئة ومدير إدارة اللجان الميدانية تركي بن جردان الذبياني أن البرنامج يُعنى بنصح المعتمرين وجميع القاصدين, وحثهم على ما ينفعهم لأمور دينهم ودنياهم والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وذلك انطلاقاً من قول الله تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).وتسعى الرئاسة إلى بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.// انتهى //09:53ت م0025