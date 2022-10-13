القدس المحتلة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية كفر دان غرب جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر دان، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في القدم و الفخذ، والعشرات بحالات اختناق.وأصيب فلسطيني آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام المستوطنين لشرق مدينة نابلس.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًا منهم أربعة من شمال القدس بعد أن داهمت منازلهم في مخيم قلنديا.// انتهى //11:05ت م0042