القريات 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, أهمية دعم المواهب الشابة واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة - أيدها الله-؛ لدعم جميع الرياضات المختلفة ومشاركة الشباب في المحافل الرياضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه في المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي القريات الرياضي المكلف حديثاً سالم الزيد، يرافقه أعضاء مجلس إدارة النادي.وقدم الزيد لسموه عرضاً عن أهداف مجلس إدارة النادي وخططهم الإستراتيجية لتطوير النادي ودعم الألعاب المختلفة، مشيداً بدعم سموه للنادي ومتابعته للرياضة والرياضيين في المحافظة.وفي ختام اللقاء تمنى سموه لهم التوفيق والسداد.// انتهى //11:29ت م0043