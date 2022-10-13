الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة لتجمع القصيم الصحي خدماتها العلاجية والاستشارية لـ 11107 مستفيدين في مختلف المحافظات والمراكز الطرفية بالمنطقة منذ بداية تدشين الخدمة في فبراير الماضي .وأوضح التجمع أن عدد من تم إحالتهم للمستشفيات لاستكمال العلاج بلغ 542 مستفيداً، كما بلغ عدد المحصنين بالتطعيمات الأساسية للأطفال 90 طفلاً، وعدد من تم تحصينهم بلقاح كورونا 107 مستفيدين ، وبتطعيمات الإنفلونزا الموسمية 626 مستفيداً.وأبان أن العيادات المتنقلة تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية والاستشارية للمستفيدين في جميع المحافظات والمراكز الطرفية بمنطقة القصيم، والتي تشمل مجموعة من العربات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وتضم عيادات طب الأسرة، ورعاية الأمومة، والطفل السليم، والتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية، والتوعية الصحية، وطب الأسنان، وخدمات المختبر، وخدمات الأشعة.// انتهى //11:32ت م0045