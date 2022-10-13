القريات 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في صالة الاستقبال بمكتب سموه, بمحافظة القريات اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الصحية بمحافظة القريات الدكتور خالد بن جزاء الحربي، الذي سلم سموه التقرير السنوي لمنجزات أعمال الجمعية.وقدم الدكتور الحربي عرضاً عن الجمعية وأهدافها ودورها ورسالتها في خدمة ورعاية الفئات المستهدفة من برامج الجمعية.وثمن سموه للجمعية جهودها السامية لخدمة المجتمع، منوهًا بأهمية مثل هذه الجمعيات الصحية التي تقدم خدمات نوعية.من جانبه قدم الحربي باسمه وباسم منسوبي الجمعية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمناً لسموه هذه اللفتة غير المستغربة .// انتهى //11:37ت م0046