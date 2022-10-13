جيزان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، عددًا من البرامج التوعوية والتثقيفية لتعزيز الصحة النفسية، مستهدفةً منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الأمور، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار "الصحة النفسية والرفاهية للجميع".ونفّذت مدارس تعليم جازان عددًا من البرامج التدريبية؛ لرفع الوعي لدى الطلبة والمجتمع التعليمي، وتحفيزهم للقيام بدورهم المجتمعي لدعم دور الأسرة في تحسين الصحة النفسية لأبنائها.وكثّفت إدارة التوجيه الطلابي بتعليم جازان برامجها لتحقيق أهداف الصحة النفسية في النمو المتكامل لشخصية الطالب، وإعادة تأهيل الطلاب الذين تعرضوا لظروف خاصة لمسار ملائم للمرحلة العمرية، وذلك عبر برامج مدرسية وتوجيه الرسائل الهادفة، وتنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة، والبرامج التي استهدفت الطلبة وأولياء الأمور، مشتملة على مسابقات وأعمال فنية للطلبة وبرامج متنوعة.// انتهى //11:39ت م0047