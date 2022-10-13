تبوك 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستُنظّم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك "ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م"؛ لطرح عدد من الفرص الوظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي، أن هذا الملتقى الذي ينطلق يوم الأحد القادم يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، والتي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من كافة قطاعات الأعمال تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.داعياً الخريجين والخريجات للتقديم عبر المنصة الإلكترونية للملتقى من خلال الرابط: ‏jobs.hugatech-dev.com// انتهى //11:41ت م0049