حائل 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمانة منطقة حائل اليوم، ورشة عمل بعنوان "كفاءة الإنفاق"، والتي تهدف إلى التعريف بمفهوم كفاءة الإنفاق بالعمل البلدي، وتمكين الموظف من العمل حسب هذا المعيار المهم في تقييم ودراسة المشاريع للارتقاء بجودة الأصول والمرافق .وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور حول تحقيق المواءمة بالإنفاق الحكومي في المشاريع الإنشائية والمشتريات الحكومية، وأهميتها في إنشاء وتطوير البنى التحتية، وكذلك رفع مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في مختلف محافظات ومدن المنطقة سعياً بذلك لتحقيق مستهدفات كفاءة الإنفاق نحو إنفاق مستدام .كما جرى خلال الورشة مناقشة نماذج تقارير المشروعات الحكومية، واستعراض الخطط والإستراتيجيات الوطنية، التي تدعم العمل بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى التعرف على الأساليب والمنهجيات التشغيلية التي تحقق أهداف الإنفاق الحكومي .// انتهى //11:43ت م0050