جزر فرسان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأعلن فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة جزر فرسان عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد بعد القادم، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي، أن التسجيل سيكون متاحاً في قسم الحاسب وتقنية المعلومات تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، وقسم التقنية الإدارية والمالية تخصص تقنيات الأعمال المكتبية، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.// انتهى //11:46ت م0051