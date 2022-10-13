أستانا 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها في المجالات كافة ، كما جرى مناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن مجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة "سيكا".// انتهى //11:48ت م0052