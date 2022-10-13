مقديشو 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح جامع بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم، بوفد من الأمم المتحدة برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال آدم عبد المولى.وناقش نائب رئيس الوزراء والوفد تسريع الجهود لمساعدة المتضررين من الجفاف وأنشطة الإغاثة الأخرى، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية والأمم المتحدة في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية.تجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 7.8 ملايين شخص في الصومال تضرروا من أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ أكثر من 40 عامًا، وتشرد أكثر من 1.1 مليون شخص، ومن المتوقع بحلول نهاية هذا العام أن يواجه حوالي 6.7 ملايين شخص في جميع أنحاء الصومال مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.// انتهى //11:48ت م0053