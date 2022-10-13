القريات 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة القريات، وذلك في إطار الجولات التفقدية الدورية التي يقوم بها سموّه للمحافظات ومراكز المنطقة.وتابع سموّه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدمة للأهالي، موجهاً رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات.والتقى سموّه خلال زيارته بعدد من أهالي المراكز، مستمعًا لمطالبهم ومقترحاتهم التنموية، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللَّه - في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.وشملت زيارة سمو أمير منطقة الجوف مركز العيساوية , ومركز الناصفة , ومركز قليب خضر ، ومركز الرديفة وجماجم .ورافق سموّه خلال الجولة محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.// انتهى //11:49ت م0054