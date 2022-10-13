الجزائر 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى الجزائر، مبرزة إعراب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب المباحثات، عن تفاؤله بأن يكون العام 2023 بداية لحل الأزمة الليبية بواسطة الانتخابات، وبعيدًا عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي.وتناولت اجتماع 13 فصيلًا فلسطينيًا بالعاصمة الجزائرية منذ الثلاثاء الماضي، متوقعة اختتامه اليوم بإصدار وثيقة "إعلان الجزائر" المتضمن توصيات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني ونبذ الفرقة والعمل الجماعي، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.وعرجت صحف الخميس على مشاركة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بالعاصمة الروسية موسكو، في أعمال المنتدى الدولي الخامس "أسبوع الطاقة الروسي"، مخبرة عن تباحث الوزير عرقاب مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وممثلين عن كبريات شركات النفط والغاز.// انتهى //11:54ت م0055