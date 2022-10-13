عرعر 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساختتم برنامج مكافحة التدخين بصحة الحدود الشمالية أمس, معرضًا توعويًا عن التدخين وأضراره، وذلك في كلية التقنية للبنين بعرعر.وأوضح مدير مجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر حمود الرويلي، أن المعرض الذي استمر مدة 3 أيام هدف إلى مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وسهولة الحصول على الاستشارات الطبية, وذلك بمتابعة وإشراف متخصصين في علاج إدمان التبغ.// انتهى //13:30ت م0085