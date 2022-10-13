الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الاجتماع الثاني في دورته الرابعة في مقر الهيئة بالرياض، برئاسة معالي وزير الدولة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس.وأشاد معالي رئيس المجلس خلال الاجتماع بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.وأكد معاليه أن المجلس يستمر في بذل كافة الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين, بما يحقق تطلعات الفئات المشمولة بالهيئة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التي تصب في مصلحة الفئات المشمولة بخدمات الهيئة.// انتهى //13:35ت م0087