الكويت 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 23ر27 نقطة ليبلغ مستوى 23ر6987 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم 5ر120 مليون سهم عبر 8151 صفقة نقدية بقيمة 9ر37 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 00ر39 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5222 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 5ر54 مليون سهم عبر 2840 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر23 نقطة ليبلغ مستوى 21ر7827 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 66 مليون سهم عبر 5311 صفقة بقيمة 9ر32 مليون دينار.وفي السياق ذاته انخفض مؤشر (رئيسي 50) 34ر55 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5354 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر1 في المئة من خلال تداول 1ر44 مليون سهم عبر 2030 صفقة نقدية بقيمة 1ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:37ت م0089