تبوك 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنجح فريق جراحي طبي في قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد في تبوك من إنقاذ حياة مريض وإعادة الكبد إلى مكانه وإصلاح الحجاب الحاجز وذلك بعد تعرضه لحادث مروري كاد يودي بحياته.وأوضحت صحة تبوك أن المريض وصل طوارئ المستشفى عن طريق النقل الإسعافي في وضع صحي خطر وعلى الفور جرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة المقطعية التي أوضحت وجود تمزق بالحجاب الحاجز الأيمن وانتقال الكبد إلى جهة الصدر الأيمن بجانب الرئة وعلى الفور تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وقيام الجراحين بفتح الصدر الأيمن والسيطرة على النزيف و إصلاح الحجاب الحاجز وإعادة الكبد إلى مكانة في البطن وتكللت العملية بالنجاح والله الحمد التي استغرقت ساعتين.يذكر أن مستشفى الملك خالد خلال الستة أشهر الماضية قام بأجراء أكثر من 1946 عملية نوعية اشتملت على 386 عملية جراحية روتينية, فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 656 عملية, بالإضافة إلى أكثر من 904 عمليات للحالات الطارئة.// انتهى //13:43ت م0092