الدمام 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة المهندس سليمان أحمد البسام، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد علي الحسني.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية تعدد وجهات الطيران وجعل مطارات المنطقة جاذبة لاستقطاب الشركات العالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، واستحداث مطارات جديدة لخدمة محافظاتها ومواطنيها، وقال سموه " المنطقة تملك ميزًا نسبية تجعلها وجهة جاذبة في شتى المجالات، وهي بوابة على دول الجوار، لذلك فإن الاهتمام بتعدد وجهات الطيران وتقديم التسهيلات والمميزات من أجل جذب شركات الطيران يعد أمراً مهماً لنمو المنطقة وتطويرها ".وهنأ سموه خلال اللقاء المهندس محمد الحسني بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً لمطارات الدمام، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.من جانبه، أعرب الحسني عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق لخدمة المنطقة وسكانها.// انتهى //13:44ت م0093