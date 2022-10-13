الدمام 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعقدت غرفة الشرقية أمس، لقاءً مع الوفد التجاري الألماني، برئاسة عضو مجلس الإدارة نوف التركي، وحضور رئيس الوفد الألماني نائبة المفوضة الألمانية التجارية بالمملكة شيرين فاكوسا، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأكدت التركي، أن هذه اللقاءات تُعزز من فرص التواصل وتفتح آفاقًا من المعرفة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتمنح زخمًا لفرص التجارة والتقنية والابتكار والاستثمار المتبادل، مشيرةً إلى أن المملكة ترتبط بألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، وقد جاءت ألمانيا في المرتبة الـ 38 من حيث ترتيب الدول التي تُصدر لها المملكة في عام 2021، بقيمة صادرات بلغت نحو 2.015 مليار ريال عام 2021 بارتفاع وقدره 334 مليون ريال بما يعادل ارتفاعًا نسبته 19.9% عن عام 2020.وأشارت إلى التطورات الإيجابية في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي ارتفعت في عام 2021 ما نسبته 5.46%، مؤكدةً حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واغتنام الفرص التجارية والاستثمارية، إذ استقبلت المملكة في شهر سبتمبر الماضي المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وهو ما يؤشر بآفاق أوسع من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ومزيداً من الفرص الاستثمارية المتبادلة، يدعمه ما تشهده المملكة من اقتصاد قوي ينمو بشكل مطرد وفقًا لرؤية 2030 الطموحة، التي تهدف الى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى ما تتميز به ألمانيا من امتلاكها لبنية صناعية هائلة تتنوع فيها الصناعات الرئيسية.وأوضحت أن الحراك المتصاعد والحرص المتزايد من قبل الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، سيُعزز حجم التبادل التجاري، ويدعم إقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات.// انتهى //13:44ت م0094