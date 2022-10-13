مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنظم مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة المكرمة ، اليوم ، فعالية ثقافية وتوعوية تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية ، وذلك بمقر الجمعية.وأشتملت الفعالية على عدد من الأركان عن أهمية الغذاء الصحي و المتوازن، وعلاقته بالصحة النفسية والجسدية للطفل، وإختبار تحليل الشخصية النفسي.وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية والتوعية بالأساليب والطرق للوقاية من مشاكلها، إضافة إلى التوعية بأهمية الخدمة النفسية للأطفال ذوي الإعاقة، للحد من مشكلاتهم النفسية مستقبلاً، وتعزيز مفهوم الإرشاد النفسي والصحي.وتسليط الضوء على العاملين من ذوي الإعاقة وأُسرهم لتحقيق أفضل مستوى من الصحة النفسية والتكيف النفسي، وأثر الصحة النفسية على الطفل، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في علم النفس والإرشاد النفسي.// انتهى //13:46ت م0095