جدة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، أهمية تكامل التعليم والتدريب في صناعة بيئة تدريبية تعليمية تحقق الجانب النظري والتطبيقي لدى المخرجات من أبناء وبنات الوطن.جاء ذلك، خلال استقباله وفد الكلية التطبيقية بجامعة جدة، بمقر الكلية التقنية للبنين في جدة اليوم، برئاسة عميد الكلية التطبيقية الدكتور محمد عالم، وذلك عقب جولتهم التي تضمنت زيارة المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة والاطلاع على أقسامها وتخصصاتها التقنية والمهنية.ونوه القرني، بأهمية تبادل الخبرات بين جامعة جدة ومنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عمومًا ومدينة جدة بشكل خاص، والرامية إلى تعزيز وتجويد مسيرة العملية التعليمية والتدريبية على حد سواء،مؤكداً أهمية تعزيز مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة جدة في الرفع من مستوى التعاون وتكامل الجهود لتأهيل أبناء الوطن من مخرجات الجامعة ومنشآت التدريب لتلبية متطلبات السوق المحلية.// انتهى //13:47ت م0096