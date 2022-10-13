أبها 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم برامج مبادرة "وارفه"، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وذلك في فندق قصر أبها ، بمشاركة منظمة "الفاو " التابعة للأمم المتحدة، وبحضور عدد كبير من المشاركات والمتدربات من داخل وخارج المنطقة.ويهدف البرنامج - الذي يستمر خمسة أيام -، لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، وتثقيف وتوعية وتأهيل المرأة الريفية، وإيجاد بيئة تعاون، وشرح الكثير من المفاهيم المهمة برعاية ودعم من برامج الوزارة المتعددة في هذا الشأن.// انتهى //13:50ت م0097