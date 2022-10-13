الدمام 117 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسدعا تعليم المنطقة الشرقية للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تدير دفته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس.وأشار تعليم الشرقية إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، يعد نموذجاً استراتيجياً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة التي اتجهت أهدافها لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين كقادة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتكريس وجود المملكة على خارطة المنافسات الدولية وفي الصف الأول من بين دول العالم المتقدم، من خلال رفع علم المملكة عالياً على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.وأكد تعليم الشرقية على منسوبي المجتمع التعليمي والمدارس للوقوف على اكتشاف المواهب المكنونة في أبنائهم الطلبة والعمل على ترشيح الفئات المستهدفة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، مشيراً إلى انه يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار موهبة عن طريق التسجيل في البوابة على الرابط: https://www.mawhiba.org.// انتهى //13:50ت م0098