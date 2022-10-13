أبها 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واساختتم مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها، فعاليات "اليوم العالمي للصحة"، تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع .. أولوية عالمية"، وذلك في أحد المجمعات التجارية بأبها.واشتملت الفعاليات على عيادات للاستشارة في الطب النفسي، ومشاركة خمسة أخصائيين نفسيين في عيادة قسم علم النفس الإكلينيكي، إلى جانب مشاركة أربعة أخصائيين اجتماعيين، حيث بلغ عدد المستفيدين من العيادات ما يقارب 97 مستفيدًا ومستفيدة، إضافة إلى تحويل عدد من الحالات إلى العيادات الخارجية بالمستشفى لاستكمال علاجهم، فيما قدّم ركن التمريض النفسي خدماته للزوار من خلال قياس العلامات الحيوية وفحص السكر والضغط واستفاد منه ما يقارب 120 حالة.وبيّنت صحة عسير، أن المعرض التوعوي والتثقيفي تضمن إقامة العديد من الأركان، منها: التوعية الصحية، والتطوع الصحي، والصيدلية، والتوعية بأضرار التدخين، وسرطان الثدي، والإرشاد والتعافي، وركن مركز اضطرابات النمو والسلوك بمنطقة عسير، الذي يقدم منشورات ونصائح طبية عن التوحد، وما يستجد في المجال النفسي للأطفال والمراهقين، فيما شارك في تنظيم الفعاليات مركز التأهيل الشامل، ودار الرعاية الاجتماعية بأبها.// انتهى //13:51ت م0099